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منوعات

قس نيجيري مدعي النبوة يتعهد بالسفر للصين وتدمير فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تعهد قس نيجيري بالذهاب إلى الصين لتدمير فيروس كورونا المميت الذي ينشر الخوف في جميع أنحاء العالم.


وبحسب صحيفة زيمبابوي فويس قال القس ديفيد كينجليو إيليا ، المشرف العام على كنيسة جبل الإمبراطورية ، أوجو ، لاجوس ، في برنامج تلفزيوني  للكنيسة إنه لا يمكن أن يكون نبيًا و الناس يموتون بسبب فيروس كورونا في الصين.


وأوضح القس مدعي النبوة  قائلًا "أنا ذاهب إلى الصين للتعامل مع فيروس كورونا. انا ذاهب لتدمير فيروس كورونا ، وانا ذاهب الى الصين أنا نبي ، لا أستطيع أن أكون في هذا العالم والصين تموت، هذا غير ممكن".
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