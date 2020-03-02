AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. استقالة معاذ حجي.. وإعلان الطوارئ في الكاف.. وهجوم على أشرف صبحي

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:46 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

اعلن المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للاتحاد الافريقي، تقديم استقالته الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم والرحيل بشكل رسمي عن منصبه.

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بيان رسمي عن تقديم معاذ حجي ، الأمين العام ، استقالته اليوم إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، الذي قبلها.  سوف يدعو الرئيس لجنة الطوارئ إلى تعيين أمين عام بالنيابة.

يعيش الاتحاد الافريقي لكرة القدم حالة من التخبط الاداري الكبير خلال الفترة الماضية، بعد انتشار انباء عن وجود مخالفات مالية، وصولًا الي تقديم احد اهم رجال كاف استقالته اليوم الاثنين.

أشاد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى بودية الفريق التى اقيمت اليوم، ضد الانتاج الحربى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، مهاجم فريق ليفربول وطرابزون التركي السابق، لمدة 4 شهور وتغريمه 150 ألف جنيه استرليني وذلك بعد تورطه في قضية مراهنات وانتهاء القواعد الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

تعادل الإسماعيلى مع الانتاج الحربى بهدف لكل منهما فى الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة ، ضمن الاستعداد للقاء الجونة فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

هاجم المحلل الرياضي خالد بيومي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وذلك بسبب قرار الأخير بتشكيل لجنة حكماء لحل ازمات الكرة المصرية.

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن إستضافة المجر للمباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي لنسخة 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعديل مواعيد مباريات الدوري بعد إعلان الاتحادين الافريقي والعربي جدولا جديدا

بعد استقالة طارق يحيى.. بسيوني يقود الطلائع في ودية الإنتاج الحربي اليوم

أخبار الرياضة.. انسحاب الزمالك من الدوري.. قرارات نارية من الأهلي.. ووفاة عمرو مراد فهمي

تقارير: استقالة مسئول بارز داخل الكاف بسبب سياسات أحمد أحمد

خليفة "عمرو فهمي".. تقارير مغربية: استقالة معاذ حجي السكرتير العام للكاف

بسبب المراهنات.. إيقاف زميل محمد صلاح السابق 4 أشهر

ترشيحاتنا

سفير مصر بالصين: بشائر النصر على كورونا بدأت مع زيارة هالة زايد

سامح شكري يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة مع إثيوبيا

وزيرة الصحة تخضع لفحوصات كورونا في مطار بكين

قطر تتودد إلى السعودية والإمارات

الرجل الندل.. حبس زوجته في الحمام خوفا من إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل

الخارجية تحذر إثيوبيا من خرق التزامها بمبادئ اتفاق سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها في الجيم

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور