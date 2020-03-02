اخبار الرياضة.. استقالة معاذ حجي.. وإعلان الطوارئ في الكاف.. وهجوم على أشرف صبحي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





اعلن المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للاتحاد الافريقي، تقديم استقالته الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم والرحيل بشكل رسمي عن منصبه.





اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم في بيان رسمي عن تقديم معاذ حجي ، الأمين العام ، استقالته اليوم إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، الذي قبلها. سوف يدعو الرئيس لجنة الطوارئ إلى تعيين أمين عام بالنيابة.





يعيش الاتحاد الافريقي لكرة القدم حالة من التخبط الاداري الكبير خلال الفترة الماضية، بعد انتشار انباء عن وجود مخالفات مالية، وصولًا الي تقديم احد اهم رجال كاف استقالته اليوم الاثنين.





أشاد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى بودية الفريق التى اقيمت اليوم، ضد الانتاج الحربى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.





قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، مهاجم فريق ليفربول وطرابزون التركي السابق، لمدة 4 شهور وتغريمه 150 ألف جنيه استرليني وذلك بعد تورطه في قضية مراهنات وانتهاء القواعد الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.





تعادل الإسماعيلى مع الانتاج الحربى بهدف لكل منهما فى الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة ، ضمن الاستعداد للقاء الجونة فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.





هاجم المحلل الرياضي خالد بيومي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وذلك بسبب قرار الأخير بتشكيل لجنة حكماء لحل ازمات الكرة المصرية.





أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن إستضافة المجر للمباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي لنسخة 2020.