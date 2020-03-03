اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الموسيقى وهوية الشعوب بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

تنظم كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان اليوم، المؤتمر الدولي الثالث والعلمي الحادي عشر للكلية بعنوان "الموسيقى وهوية الشعوب"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويرأس المؤتمر الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية.

يأتى المؤتمر انطلاقا من أهمية الموسيقى كلغة عالمية ونتاج لثقافات مختلفة سعى البشر لتطويرها على مر العصور ، كما يهدف إلى مناقشة التأثير المتبادل بين التطور الموسيقي والهوية الثقافية للشعوب بأوجهتها المختلفة من تعليم وتنشئة واستدامة وثقافة.

ويناقش المؤتمر عدة محاور وهي الهوية الموسيقية ورفع الوعي المجتمعي للشعوب وحفظ التراث والهوية باستخدام التقنيات الحديثة ودور وسائل التواصل الاجتماعى في مزج هويات الشعوب والتعليم الموسيقي والهوية والبرامج التعليمية الموسيقية بين المزج الثقافي والهوية و البرامج التعليمية الموسيقية متعددة الخلفيات الثقافية وهوية الأطفال العرب والمهاجرين الثقافية و التنمية المستدامة وهوية الشعوب والهوية الموسيقية بين الأصالة والمعاصرة وتأثير القوى الناعمة على هوية الشعوب والموسيقى والهوية عند ذوي القدرات الخاصة.



