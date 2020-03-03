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نيفين القباج: بعض الأسر تسلم أبناءها للوزارة بسبب الفقر.. ولدينا 30 مليون مواطن في تكافل وكرامة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:56 ص
وزيرة التضامن الإحتماعي
وزيرة التضامن الإحتماعي الدكتورة نيفين القباج
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محمود محسن
كشفت وزيرة التضامن الإحتماعي الدكتورة نيفين القباج من خلال لقاء لها ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور" عن عدد من الملفات والقضايا الهامة كمشكلة ختان الإناث والمبادرات الهامة كمبادرة تكافل وكرامة ومبادرة وعي والفقر الشديد لدى بعض المواطنين.
 
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن رجال الدين أصبحوا أكثر شفافية وجرأه مما جعلهم يصدرون الأحكام الشرعية في القضايا المجتمعية كما رأينا في مشكلة ختان الإناث وتجريمها.

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه منذ نهاية عام 2014 بدأنا في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر المستحقة. مؤكدة  أنه حدثت حالة من التضافر الكبيرة  بين برنامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية التي أعطت جرأة أكبر للإصلاح الاقتصادي.


أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن "ظاهرة الختان" ترتبط ارتباطا خاطئا لدى البعض من المجتمع المصري بالشرف، موضحة أن تلك الأفكار لا تمت بصلة للمجتمع المصري فهي قادمة من دول أخرى. 

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "مبادرة وعي" هي مبادرة جديدة الهدف منها إعادة صناعة الإنسان المصري الذي سيسهم في صحوة الأمة وثورة فكرية وثقافية.

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن الأديب زكي نجيب محمود كان له أثر كبير والكاتب يوسف ادريس هم أبرز الكتاب  الذي كنت دائما أفضل أن أقرء لهم. 

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