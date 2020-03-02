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أخبار العالم

السعودية تخصص خطبة الجمعة عن فيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:52 م
وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي
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محمود نوفل
وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة  للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، منها كورونا.

وتفصيلًا، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزارة الشؤون الإسلامية الرسمي بـ"تويتر"، نصت على توجيه الوزير آل الشيخ للخطباء.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شهدت نقلة نوعية في طرح موضوعات تلامس حاجة المجتمع في التركيز على دور المواطن في أمن المجتمع، والتصدي للجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من أمن السعودية واستقرارها، إلى جانب بعض الموضوعات الاجتماعية.

يُشار الي ان وزارة الصحة السعودية أعلنت عن ظهور اول حالة كورونا لأحد مواطنيها عائدا من ايران.
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