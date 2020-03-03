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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن عن إجراءات عاجلة لمواجهة كورونا.. وسامح شكري يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:00 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، مساء أمس  الاثنين، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الطيران المدنى وشركاتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قررت رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لا صوت يعلو فوق صوت الكورونا، معقبًا: "الله استجاب لدعاء من كانوا يريدوا أن يكون بمصر كورونا من دولة السوشيال ميديا، وبالأمس تم اكتشاف حالة ثانية لفيروس كورونا في مصر".

قال محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أنه من الممكن أن يصاب الإنسان بفيروس كورونا ولم يعرف ثم يشفى ولم يعرف ايضا؛ مرددا: «ممكن 3 ياخدو الفيروس وواحد بس اللي ياخد المرض».

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة وزيرة الصحة إلى الصين الهدف منها تقديم رسالة دعم  من الدولة المصرية  للصين في مواجهة كورونا، وتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات للمساعدة فى مواجهة كورونا.

قال الدكتور أمجد الخولي استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية ، إن معظم دول العالم التي قامت بالابلاغ عن تواجد حالات كورونا لديها جميع هذه الحالات واردة إليها وإن كان تم اصابتها داخل الدولة فإن انتقال الفيروس مازال محدود جدا .

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه خلال الخمس سنوات الماضية حرصت مصر وأجهزتها على تزكية العلاقات بين مصر وإثيوبيا وازالة شكوك الماضي. 

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