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رياضة

فتح الله يكشف سر فوز بيراميدز على زاناكو في الكونفدرالية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:56 م
بيراميدز
بيراميدز
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ريهام بكير
أكد محمود فتح الله، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، أن ناديه دخل بطولة الكونفيدرالية وهو يريد الحصول عليها فى نهاية المطاف.

وقال فتح الله فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "تن": "طموحنا كبير خلال الفترة المقبلة، وهو الحصول على بطولة الكونفيدرالية والتواجد فى المربع الذهبي لبطولة الدوري العام".

وأضاف: "فريق زاناكو الزامبي كبير وحققنا أمامه نتيجة إيجابية بسبب تركيز اللاعبين وتحملهم المسؤولية، وكان لديهم إصرار".

وفاز بيراميدز على زاناكو 3-0 في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية ، ويلتقي الفريقان في الإياب الأسبوع المقبل بالقاهرة.
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