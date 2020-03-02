التعليم توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب كورونا

كشف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، حقيقة ماتم تداوله من رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن منشور إخلاء المدارس الذي تضمن "إجراءات في مواجهة الكوارث في الفترة من 7 إلى 19 مارس"، وربطه بانتشار فيروس كورونا أو اعتباره قرارا جديدا.





وأوضح حجازى خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "أنّ الإجراء روتيني سنوي، يتم في كل مدرسة على حدة منذ عدة سنوات، بشأن مواجهة حوادث الحريق والأمطار الغزيرة وتسرب الغاز وما إلى ذلك، مؤكدا عدم وجود علاقة له بانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة وأنّ هذا الإجراء يتم منذ عدة أعوام قبل انتشار الفيروس".





وأشار إلى أن المقصود من بيان الوزارة أنّ الإخلاء في الفترة من 7 إلى 19 مارس، هو الفترة الزمنية الكُلية لعملية الإخلاء في جميع مدارس الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار أنّ كل مدرسة يتم الإخلاء فيها لمدة ساعة واحدة فقط أو أقل لمرة واحدة لا يتم تكرارها، وليس كما فهمه البعض بإخلاء المدرسة الواحدة من الطلاب طوال الفترة الزمنية المذكورة.