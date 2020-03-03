الخارجية: إحجام السودان وعدم حضور إثيوبيا يجعل اتفاق واشنطن غير مكتمل

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحل أزمة سد النهضة، مما جعله يجتمع مع ممثلي الدول الثلاث، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي أيضا يعمل على حضور المفاوضات لتحقيق السلم والأمن القومي.





وأضاف شكري خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى »، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»: « أن ما وقعت عليه مصر بالأحرف الأولي في واشنطن له قيمة معنوية، واحجام السودان وعدم حضور إثيوبيا يجعل اتفاق واشنطن غير مكتمل ».





وأشار شكري، إلى أنه لم يكن هناك تواصل مع السوادن والجانب الأمريكي في الجزء الأخير من مفاوضات سد النهضة.





وتابع شكري، : «الدولة المصرية تأتي سد النهضة أولية أولي وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة دون الدخول في إحباط»؛منوها أن كافة أجهزة الدولة تعطي ملف السد أهمية كبيرة.