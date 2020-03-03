إعلان مواعيد وملاعب مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد وملاعب مباريات نصف نهائي بطولة دوري السوبر، المقرر انطلاقها الخميس المقبل ، بعدما قرر مجلس إدارة الاتحاد إقامة أول 4 مباريات في نصف نهائي دوري السوبر على ملاعب الأندية.





وتقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية في ترتيب الدوري "المركز الأول والثاني".





وتقام المباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع".





وتقام المباراة الخامسة في حال اللجوء إليها على ملعب محايد يحدده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.





ومن المقرر أن تقام مباريات نهائي البطولة على ملاعب محايده.





ووفقا لذلك، ستكون المباريات على النحو التالي:





الاتحاد مع الزمالك بصالة الاتحاد في الخامسة مساء الخميس 5 مارس.





الأهلي مع الجزيرة بصالة الأهلي في الثامنة مساء الخميس 5 مارس.





الجزيرة مع الأهلي بصالة استاد القاهرة في السادسة مساء السبت 7 مارس.





الزمالك مع الاتحاد بصالة الزمالك في السادسة مساء الأحد 8 مارس.





ثالث جولات نصف النهائي:

الأهلي مع الجزيرة بصالة الأهلي في السادسة مساء الثلاثاء 10 مارس.





الاتحاد مع الزمالك بصالة الاتحاد في السادسة مساء الأربعاء 11 مارس.





الجزيرة مع الأهلي بصالة استاد القاهرة في السادسة مساء الخميس 12 مارس.



