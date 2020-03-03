شوقي غريب: كلوب طلب ملفا عن المنتخب الأولمبي لتحديد موقف محمد صلاح

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن تواجد محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي سيكون إضافة قوية للفريق في حال تواجده بأولمبياد طوكيو 2020.





وقال غريب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت:" اسندنا ملف انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو لعمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري".





وأضاف، أن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو لم تحسم حتى الآن، ومدرب فريق ليفربول طلب ملفا عن المنتخب الأولمبي لتحديد موقفه من السماح لصلاح بالتواجد في طوكيو 2020.





وأوضح، أن يورجن كلوب طلب تجهيز ملف كامل عن المنتخب الأولمبي لدراسة مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020.





وعن استبعاد إمام عاشور لاعب الزمالك من منتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة، أكد كلوب أنه في حالة ثبوت العقوبة الموقعة عليه فأنه لن يتواجد مع الفريق.





وأشار إلى أن لو تقدم اللاعب بالتماس أو تظلم ضد العقوبة وتم قبولها سيكون بعد ذلك متواجد مع الفريق، لكن في حالة ثبوت العقوبة عليه فإنه من الصعب التواجد مع المنتخب الأولمبي وهذا الكلام ينطبق على أي لاعب وقعت عليه عقوبة اخلاقية ضده.



