محمد سعيد: حماية البيانات والمحافظة على الخصوصية أمر في منتهى الخطورة.. فيديو

قال المهندس محمد سعيد أستشارى نظم المعلومات والبرمجيات ، إن حماية البيانات في منتهي الخطورة بعيدا عن السوشيال ميديا، وذلك لأن الكثير منا اصبح لديهم أسرار على الايميلات .





وأضاف محمد سعيد خلال لقائه في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن القائم بالحفاظ على هذه البيانات أصبح لديه سلطة مطلقة على هذه البيانات .





واوضح محمد سعيد ، إن من الضروري وجود قانون يضع إطارا للمحافظة على هذه البيانات .





وتابع محمد سعيد ، أن هناك تطورات قادمة تزيد من أولوية الحفاظ علي البيانات .



