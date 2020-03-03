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محمد سعيد: حماية البيانات والمحافظة على الخصوصية أمر في منتهى الخطورة.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:55 ص
محمد سعيد
محمد سعيد
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد سعيد أستشارى نظم المعلومات والبرمجيات ، إن حماية البيانات في منتهي الخطورة بعيدا عن السوشيال ميديا، وذلك لأن الكثير منا اصبح لديهم أسرار على الايميلات .

وأضاف محمد سعيد خلال لقائه في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن القائم بالحفاظ على هذه البيانات أصبح لديه سلطة مطلقة على هذه البيانات .

واوضح محمد سعيد ، إن من الضروري وجود قانون يضع إطارا للمحافظة على هذه البيانات .

وتابع محمد سعيد ، أن هناك تطورات قادمة تزيد من أولوية الحفاظ علي البيانات  .

وأكمل محمد سعيد ، أن المتحكم في هذه البيانات يمكنه تغيير الكثير من الاشياء التي لها بعد أمني وبعد اجتماعي.
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