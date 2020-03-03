أخبار الزمالك.. رد مرتضى منصور على أزمة المستحقات.. ووعد شيكابالا لرئيس النادي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم "الاحد"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك، والتي جاءت كالتالي :





شيكابالا لمرتضى منصور: أعدك بالتأهل من رادس والتتويج باللقب الأفريقي

http://www.elbalad.news/4197552

وعد محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رئيس ناديه مرتضى منصور بحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال مواجهة الترجي التونسي في إياب ربع النهائي.





كل ما تريد معرفته عن أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

http://www.elbalad.news/4197499

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة مرتضي منصور، أنهي أزمة مستحقات لاعبي الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي، المقرر لها الجمعة المقبل، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





صحفي تونسي يكشف حقيقة إقامة مباراة الزمالك والترجي بدون جماهير

http://www.elbalad.news/4197474

أكد معز بوتار، صحفي تونسي، أنه تم الإعلان عن وجود حالة كورونا واحدة فقط فى تونس ولكن لم تصل إلي التفشي مثلما يوجد فى العديد من دول العالم.





أمير مرتضى يكشف آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

http://www.elbalad.news/4197431

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة أن بعثة الفريق التي ستتوجه غدًا الثلاثاء إلى تونس ستضم ٢٢ لاعبا.





أمير مرتضى يتهم الإعلام بالتآمر على الزمالك

http://www.elbalad.news/4197436

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الجميع يعمل بالتزام داخل المنظومة الكروية للنادي الأبيض.





عبد الله جمعة يخوض فقرة تأهيل إضافية في الجمانيزيوم

http://www.elbalad.news/4197169

أدى عبدالله جمعة الظهير الايسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مع باقي أفراد الفريق وذلك في بداية المران المقام حاليا بملعب النادي، وعقب ذلك خصص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية إضافية للاعب، يؤديها بجمانيزيوم النادي.





تخصيص 8 آلاف شرطي لتأمين مباراة الزمالك والترجي التونسي في أبطال إفريقيا

http://www.elbalad.news/4197151

قالت تقارير صحفية تونسية، إن الجهات الأمنية التونسية أتمت استعداداتها لتنظيم مباراة الترجي أمام الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل.





مرتضى منصور يكشف المتسببين في تمرد عمال الزمالك.. وشرطة لدفع رواتبهم.. فيديو

http://www.elbalad.news/4197149