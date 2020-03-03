وزير الخارجية: تركيا تسعى لتحويل ليبيا مركزا للعناصر الإرهابية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن تركيا تسعى إلى أن تحول ليبيا مرتكز للعناصر الإرهابية؛ موضحا أن مصر ترفض أن تحول البلاد العربية إلى مسرح للعمليات الإرهابية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، أن الاتفاق الأمني بني حكومة الوفاق وتركيا مرفوض من مصر ودول الجوار، لافتا أننا هذا الاتفاق لا يستند إلى شرعية.





وأوضح شكري، أن مصر تقدر الجهود الذي يبذلها الجيش الوطني الليبي، منوها أنه هو الجهة الوحيد المكلفة بالقضاء على الإرهاب ودحره.





تابع شكري،: «اتخرطنا في مسار برلين لخروج الأزمة الليبية من الركود».