بعد خداع قناة الجزيرة لهما.. النيابة تخلي سبيل متهمي التيك توك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بتصوير مقطع بميدان التحرير وبثه من خلال تطبيق تيك توك لعدم حملهم تصريح.





يأتى ذلك على خلفية قيام قناة الجزيرة الفضائية القطرية بعرض مقطع لشخصين بميدان التحرير دون حصولهما علي التصاريح الأمنية اللازمة وبثها عبر تطبيق تيك توك وادعائها بتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المذكورين رغم تصويره أمام المتحف المصري وسط تواجد أمنى .



وتم ضبطهم وعرضهم على النيابة وأقروا أنهم تعرضوا للخداع من قناة الجزيرة.



