بعد خداع قناة الجزيرة لهما.. النيابة تخلي سبيل متهمي التيك توك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بتصوير مقطع بميدان التحرير وبثه من خلال تطبيق تيك توك لعدم حملهم تصريح.
يأتى ذلك على خلفية قيام قناة الجزيرة الفضائية القطرية بعرض مقطع لشخصين بميدان التحرير دون حصولهما علي التصاريح الأمنية اللازمة وبثها عبر تطبيق تيك توك وادعائها بتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المذكورين رغم تصويره أمام المتحف المصري وسط تواجد أمنى .
وتم ضبطهم وعرضهم على النيابة وأقروا أنهم تعرضوا للخداع من قناة الجزيرة.
وتم إخلاء سبيلهم بعد ثبوت تعرضهم لخداع قناة الجزيرة وتبين أن الفيديو عبارة عن مشهد تمثيلي لخلاف بين بعض الشباب تتخلله موسيقى تصويرية في إطار فكاهي دون وجود خلفيات سياسية أو تنظيمية بجانب عدم علمهما بالقواعد المنظمة للتصوير بالشوارع والميادين العامة.