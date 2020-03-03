محمد إبراهيم: تحقيق بطولتي السوبر يؤهلنا للمنافسة على دوري الأبطال

تمنى محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، تواجد فريقي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: ": الزمالك يسير بخطى إيجابية، وأتمنى وصوله مع الأهلي للمباراة النهائية بدوري الأبطال".
واردف: الزمالك حقق لقبي السوبر من الترجي والأهلي، وهذا يؤهل الفريق للمنافسة على لقب دوري الأبطال هذا الموسم.
واتم كلماته : جمهور الزمالك ومساندته الدائمة لي أمر يسعدني وأتمنى لهم فرحة دائمة مع الفريق.