سامح شكري: نرفض الاعتداء التركي على الأراضي السورية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الوضع في سوريا مؤلم لمعانة الشعب السوري وفقد الأرواح، وهجره ما يقرب من نصف الشعب السوري، موضحا أن الصراع العسكري ليس هو الحل في الأزمة السورية.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، أن اعتداء تركيا على سوريا وانتشار قواتها في شمال سوريا، أمور لا نقبلها ويجب التعامل مع قضية الإرهاب في سوريا التي تتمركز في إدلب.





وأكد شكري، أنه يجب المشاركة للقضاء على التنظيمات الإرهابية في الساحة السورية، ويجب التوافق بين أبناء الشعب السوري لتحقيق المصالحة الوطنية .. والإقدام على الانتخابات وتعديل الدستور.





وقال شكري: «نتمي إلى الشعب السوري وسوريا كل الخير وأن تخرج من أزمتها قريبا».