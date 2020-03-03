توني كروس يبدي إعجابه بكلام طارق حامد عنه

أبدى نجم فريق ريال مدريد، توني كروس، إعجابه بتصريحات طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد، التي أشاد فيها باللاعب الألماني.





ونشرت إحدى الحسابات الجماهيرية لريال مدريد، عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو لـ طارق حامد يتحدث فيه عن إعجابه بمهارات توني كروس.





وتفاعل كروس، عبر حسابه الشخصي بتويتر، مع ذلك المقطع، وأبدى إعجابه به.





وقال حامد في الفيديو المنشور: "توني كروس لاعب عظيم، دوري مشابه لما يقوم به، هو أقرب لي من مودريتش، أحاول التعلم منه في كل مباراة ، كروس يحب استلام وتمرير الكرة، يحب التحرك وتغيير الملعب، هو لا يحب الاستحواذ على الكرة كثيرًا، يحب التحرك كثيرًا".



