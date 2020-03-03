بتعاني من قلة الإخراج.. إليك الأسباب

يشتكي الكثير من الأشخاص من مشكلة ،عدم التردد كثيرا على دخول الحمام ،وقلة الرغبة فى الإخراج ،ومن المعروف أن قلة الإخراج تدل على خلل ما فى الجسم .
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وأوضح الصيدلى باهر السعيد على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك ،أسباب قلة الأخرج ،وأنها تتمثل فيما يلي:
⬅التهاب الكلى المزمن
⬅تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول والأسبرين
⬅وارتفاع ضغط الدم
⬅وزيادة نشاط الغدة الدرقية أو هبوط نشاطها
⬅تناول الكحوليات
⬅النشاط الزائد
⬅انقطاع الأكل لفترة طويلة