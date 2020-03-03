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مرأة

بتعاني من قلة الإخراج.. إليك الأسباب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:58 ص
أسباب قلة الأخراج
أسباب قلة الأخراج
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أسماء عبد الحفيظ
يشتكي الكثير من الأشخاص من مشكلة ،عدم التردد كثيرا على دخول الحمام ،وقلة الرغبة فى الإخراج ،ومن المعروف أن قلة الإخراج تدل على خلل ما فى الجسم .


وأوضح الصيدلى باهر السعيد على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك ،أسباب قلة الأخرج ،وأنها تتمثل فيما يلي:

⬅التهاب الكلى المزمن

⬅تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول والأسبرين

⬅وارتفاع ضغط الدم

⬅وزيادة نشاط الغدة الدرقية أو هبوط نشاطها

⬅تناول الكحوليات

⬅النشاط الزائد

⬅انقطاع الأكل لفترة طويلة
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