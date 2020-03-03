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توك شو

برلماني: التحول الرقمي يحتاج إلى تشريعات تواكبه.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:50 ص
أحمد بدوى
أحمد بدوى
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إبراهيم القادري
قال النائب أحمد بدوى: إن مصر أشرفت بالدخول على التحول الرقمي وتطور تكنولوجي غير مسبوق، ولابد أن يتواكب مع هذا تشريعات مناسبة.

وأضاف أحمد بدوى خلال لقائه في برنامج كل يوم المذاع علي قناه" on e" ، أن  أول قانون صدر هو قانون تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ويضم 49 مادة، وقانون حماية البيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية. 

وأوضح أحمد بدوى  ، أن قوانين السوشيال ميديا ترتبط ببعضها، كما أن خصوصيات المواطن كانت مقتحمة، وكان من الضرورى وضع القوانين التي تحافظ عليها   .

وتابع أحمد بدوى، أن قوانين الحماية تشجع على جذب الاستثمار والمستثمرين، وبناء على ذلك حضر معنا في البرلمان ممثلو 55 شركة عالمية ومنها "فيسبوك" و"تويتر" وغيرهما؛ لمناقشة القوانين معهم بكل شفافية ووضوح.

وأشار أحمد بدوى، إلى أن قوانين السوشيال ميديا حساسة جدا لحماية الأمن القومي.
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