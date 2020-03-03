محمد إبراهيم عن الانضمام للأهلي: كل شيء وارد وأريد العودة للمنتخب

أكد محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة، أنه انضم للفريق الفيومى من أجل المشاركة والعودة مرة أخرى لصفوف منتخب مصر.





وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: ":انضممت للمقاصة من أجل المشاركة والعودة لنفسي ولمنتخب مصر من جديد.





وأكد : ميدو واجه سوء حظ غير طبيعي مع المقاصة، اجتهد بشكل كبير ولكن لم يكن موفقا، دعنا ننظر لما هو قادم، نعد الجميع بعودة الفريق مرة أخرى لمكانته الطبيعية بدور المسابقة الثاني.





وأردف: ابتعادي عن المشاركة مع ميدو كانت وجهة نظر احترمها، وليس لي أي تدخل فيها، ولكن علاقتي به كانت جيدة واعتبره أخي الأكبر.





وعن إمكانية انضمامه للأهلي في المستقبل قال: لا أفكر في شيء غير المقاصة الآن، ولكن كل شىء وارد.











