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رياضة

محمد بركات يكشف: رفضت العمل في الأهلي مرتين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:16 ص
محمد بركات
محمد بركات
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محمد رشاد
كشف محمد بركات مدير الكرة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أسباب ابتعاده عن كرة القدم عقب اعتزاله، واعتذاره عن لجنة التسويق بالقلعة الحمراء.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم 2": "شعرت أنني استُهلكت بعد مشواري الكروي الطويل، ولذلك قررت الابتعاد فترة بعد الاعتزال وصلت لـ6 سنوات".

وأضاف: "خلال فترة رئاسة محمود طاهر للأهلي عرض علي التواجد في لجنة التسويق، ولكن كان من الصعب ان أترك التجربة الإعلامية، واعتذرت بكل أدب ، وبعدها محمود الخطيب عرض علي التواجد في قناة الأهلي، ولكنني فضلت التواجد في قناة مُحايدة".

واختتم متحدثًا عن مهام عمله: "الإعلان المتأخر عن اسم مدرب منتخب مصر أضر كثيرا بالمنتخب، لأننا كنا في عرض يوم إضافي للتعرف على اللاعبين عن قرب".
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