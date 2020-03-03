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توك شو

وزير الخارجية: نتعامل بمنتهى الشفافية في إعلان حالات الكورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:32 ص
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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عبد الخالق صلاح
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تتعاون مع كافة الدول للحد من انتشار مرض فيروس كورونا، موضحا أننا نتابع القرارات التي تتخذها الدول تكون مستهدفة المصريين في بلاد العالم. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، :«نقوم بمراجعة القرارات التي يتم أخذها بخصوص المصريين .. والعلاقات المصرية الكويتية وثيقة ولكن أي قرارات سوف تتخذ سوف يتم مراجعتها ».

وأوضح شكري، أن العلاقات بين مصر والكويت تبادلية ويجب الحفاظ على مصالح البلدين؛ منوها أنه ليس هناك مجال لعدم التعامل بشفافية مع إعلان حالات الكورونا.

وردد شكري: «هذا وباء ووجود حالات لا ينتقص من اي دولة بالدليل أن الدول العظمى أعلنت عن وجود إصابات في مواطنيها».

وتابع شكري: « المرض قد يكون كامن عندنا يوجد شخص في مصر وتظهر عليه عندما يصل إلى بلده .. لذا نتعاون مع الصحة العالمية لما فيه صالح لمصر». 
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