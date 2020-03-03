وزارة المالية تبدأ تطبيق الهيكل الإداري الموحد لتحديث منظومة الإدارة الضريبية.. فيديو

قال الدكتور محسن الجيار، مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب العامة، إن رؤية مصلحة الضرائب المصرية هي بناء ثقة مستمرة مع المجتمع الضريبي.





وأضاف الدكتور محسن الجيار، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن وزارة المالية تبدأ تطبيق الهيكل الإداري الموحد لتحديث منظومة الإدارة الضريبية.





وتابع مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب العامة، أن مصلحة الضرائب فى عهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تشهد خطة تطوير شاملة، تضم 5 محاور أساسية، هي "التشريعات والتحول الرقمي والهيكلة والعنصر البشري وبيئة العمل".





وأوضح الدكتور محسن الجيار، ان الهيكل الاداري الموحد سيعود نفعه إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيئ كبير جدا من تطوير الإدارة الضريبية ورفع مستوى أداء العاملين وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وهذا سيكون حافزا أساسيا للاستثمار.