AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة المالية تبدأ تطبيق الهيكل الإداري الموحد لتحديث منظومة الإدارة الضريبية.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:45 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور محسن الجيار، مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب العامة، إن رؤية مصلحة الضرائب المصرية هي بناء ثقة مستمرة مع المجتمع الضريبي.

وأضاف الدكتور محسن الجيار، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن وزارة المالية تبدأ تطبيق الهيكل الإداري الموحد لتحديث منظومة الإدارة الضريبية.

وتابع مدير مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب العامة، أن مصلحة الضرائب فى عهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تشهد خطة تطوير شاملة، تضم 5 محاور أساسية، هي "التشريعات والتحول الرقمي والهيكلة والعنصر البشري وبيئة العمل".

وأوضح الدكتور محسن الجيار، ان الهيكل الاداري الموحد سيعود نفعه إلى مصلحة الضرائب المصرية بشيئ كبير جدا من تطوير الإدارة الضريبية ورفع مستوى أداء العاملين وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وهذا سيكون حافزا أساسيا للاستثمار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصلحة الضرائب تطلق أول تطبيق على أجهزة المحمول.. فيديو

وزير المالية: تكليف رئاسي بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة

وزير المالية لقيادات الضرائب: تكليف رئاسي بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة.. وإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين

المالية: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها ومكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب والاقتصاد القومي.. وتقديم جميع التيسيرات لتحفيز الاستثمار

ننشر ملامح إعادة هيكلة مصلحة الضرائب

وزير المالية: ميكنة الضرائب تمت منذ شهرين

ترشيحاتنا

مدرب بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع شريف إكرامي

دوري أبطال إفريقيا .. بماذا وعد الخطيب لاعبي الأهلي حال الفوز على صن داونز؟

شروع في قتل.. آخر ظهور لـ حسام حبيب قبل حكم حبسه

الخارجية: إحجام السودان وعدم حضور إثيوبيا يجعل اتفاق واشنطن غير مكتمل

محمد إبراهيم: تحقيق بطولتي السوبر يؤهلنا للمنافسة على دوري الأبطال

الرجل الندل.. حبس زوجته في الحمام خوفا من إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

ترتيب الدول الأكثر مبيعات السيارات بالشرق الأوسط .. تعرف على مركز مصر

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد