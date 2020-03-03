استقالة معاذ حجي..حتحوت: الأيام ستثبت تصريحات الراحل عمرو فهمي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن معاذ حجي، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تقدم بالاستقالة من منصبه صباح، الاثنين.









وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن معاذ حجي، لديه اعتراضات على بعض الأمور الإدارية داخل الكاف، وهو ما جعله يتخلى عن منصبه.





وأوضح هانى حتحوت، أن المغربي معاذ حجي كان رافضًا بشدة قرار إنهاء عمل فاطمة سامورا، داخل المؤسسة ولكن إبعادها جاء بقرار من المكتب التنفيذي، تزعمه أحمد أحمد.



