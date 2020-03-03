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مرأة

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:01 ص
شذى حسون
شذى حسون
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هاجر هانئ
يوافق اليوم، 3 مارس، عيد ميلاد الفنانة العراقية شذى حسون حيث أكملت عامها الـ39 ، وهي تعد من النجمات اللواتي يعشقن الموضة.

شذى حسون من النجمات اللواتي يخطفن الأنظار دائما بإطلالاتهن المختلفة والغريبة ولكنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، فهى تحرص على اقتناء الملابس المميزة ذات التصميمات غير التقليدية.

تعتمد شذى حسون فى الكثير من الأحيان على الإطلالات الحيوية ذات الألوان المبهجة كالأصفر والأحمر والأخضر، كما تحرص على إستخدام مساحيق التجميل الهادئة التى تكشف عن جمال بشرتها و ملامحها.

وتقوم شذى حسون بتنسيق قطع الإكسسوارات و الحقائب و الاحذية الأنيقة والمختلفة و التى تزيد من أناقتها وجمال إطلالتها.

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها
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