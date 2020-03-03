شوقي غريب يكشف موقف إمام عاشور من الانضمام للمنتخب في أولمبياد طوكيو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي موقف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانضمام الى الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020.





وقال شوقي غريب عبر قناة "أون تايم": "أي لاعب سيصدر بحقه عقوبة انضباطية أو أخلاقية لن يتواجد معنا في المنتخب الأولمبي، لأن الحب والاحترام أساس النجاح الذي تحقق، إمام عاشور لديه درجات استئناف، ولكن إذا تأكدت عقوبته من الصعب أن يتواجد في المنتخب".





وتابع: "هناك من تم استبعاده ٤ أو ٦ أشهر أو سنة، نحن نربي النشء ليكون مفيدا، لكن إذا صمم لاعب على سلوكياته، سيعني ذلك استنفاد كل محاولات العلاج، على مدار عامين يتم عقاب اللاعبين داخليا ويحصل على أكثر من فرصة في إطار الحلول".





وبسؤاله عن إمكانية استدعاء عمرو وردة، رد المدير الفني للمنتخب الأولمبي "التصرفات الأخلاقية يمكن أن تتكرر مع أي مدرب، هناك فترة أولى التقويم والعلاج بحثا عن نتيجة".



