صدفة ولا تقليد.. ممثلة تركية تثير الجدل بنفس جاكيت محمد رمضان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا جديدة للفنانة التركية مريم اوزرلي خلال ظهورها فى إحدى المناسبات.
وظهرت مريم اوزرلي فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جاكيت أسود مزين بالتطريزات التى تشبه الريش على منطقة الأكتاف، واتسمت باللون الذهبى، ونسقت معه جيبة بليسية باللون الذهبى أيضا.
فيما انتعلت مريم اوزرلي حذاء ذهبى ذا كعب عالى، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية.
وقد أثارت للفنانة التركية مريم اوزرلي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى لان سبقها الفنان محمد رمضان بنفس تصميم الجاكيت، وهو ما أثار جدلا بين متابعيهم.