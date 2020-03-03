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فن

أحلى زوجة في الدنيا.. يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد إنجي علاء

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:58 ص
يوسف الشريف وزوجته
يوسف الشريف وزوجته انجي علاء
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سعيد فراج
احتفل الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاد زوجته، الكاتبة إنجي علاء، مؤخرًا، حيث نشر صورة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من حفل عيد الميلاد. 

ووجه يوسف الشريف، رسالة رومانسية إلى زوجته بمناسبة عيد ميلادها، قائلًا: "كل سنه وانتِ طيبه يا احلى زوجه في الدنيا.. وعقبال مليون سنه". 

من جهة أخرى، يعود يوسف الشريف بمسلسل The End "النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" بطولة يوسف الشريف، وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج شركة سنرجي وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

كل سنه وانتِ طيبه يا احلى زوجه في الدنيا وعقبال مليون سنه🎂🎂🎂🎂❤️❤️❤️🎊🎉🎊🎉🎊🎉😘😘❤️🥰🥰🥰🥰@engyalaa pic.twitter.com/HZpFlc9qp0
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