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أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي يكشف موعد إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف هذا العام. 

وأكد بنس، أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة لا يزال منخفضا، مضيفا في كلمة له حول فيروس كورونا: "لدينا 43 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة". 

وتابع: " نعمل على تطوير العلاجات واللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، و بدأنا إجراءات حظر السفر إلى الدول الموبوءة بكورونا وفحص القادمين". 

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام مغربية بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في البلاد.

وبحسب  موقع "فبراير" المغربي، قالت وزارة الصحة المغربية إن أول حالة سجلت مختبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا.

وأضاف أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق. وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء وسيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
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