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تعليم

وزير التعليم: تدريس مادة عن الأخلاقيات الدينية بجانب كتاب الدين المختص بالعقائد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:05 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر جمع أخلاقيات الأديان مثل احترام الآخر وعدم التمييز والأمانة والصدق وغيرها من الأخلاقيات في كتاب واحد لتدريسه في المدارس.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا الكتاب سيكون مدعوما بآيات من القرآن و الانجيل للبرهنة على اتفاق الأديان على هذه الأخلاقيات.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية: أن هذا لا يعني أن الوزارة تعتزم إلغاء تدريس مادة الدين في المدارس مثلما يعتقد البعض. 

وأضاف وزير التربية والتعليم: أن مادة التربية الدينية سيستمر تدريسها في المدارس ، مؤكدًا أن كتاب الدين سيركز بشكل أكبر على الجزء الخاص بالعبادات والعقائد.
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