مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في البطولة العربية.. واللاعبون صرفوا مستحقاتهم

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في البطولة العربية الموسم المُقبل.





وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو نشرته فضائية الزمالك ظهر من خلاله مجتمعًا مع لاعبي الفريق: "إن شاء الله سنشارك في البطولة العربية ، أطلب من اللاعبين عدم الاهتزاز في مباراة الترجي التونسي المقبلة، ومصر كلها خلفهم".





الزمالك يواجه الترجي يوم الجمعة المقبل، على ملعب رادس، في إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكمل: "أخاطب جماهير تونس والترجي المحترمة سنكون ضيوف عندكم، لم يتعد أحد من الأمن المصري على جمهور تونس في المباراة الماضية".





وأوضح: "تمنيت الاجتماع مع جميع اللاعبين ولكن أغلبهم ذهبوا إلى الخزينة لصرف المستحقات والمكافآت ، ا للاعبون سيعودون من تونس بتحقيق المكسب والتأهل، وكل ما يقال عنهم كلام فارغ وغير صحيح".





يُذكر أن الزمالك فاز على الترجي 3-1، يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة، في ذهاب دور الـ8 الإفريقي.



