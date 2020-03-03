فايزة محمود.. أول برلمانية تشارك في أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو

قالت فايزة محمود أول نائبة برلمانية تشارك فى الأولمبياد، إن الفريق سيسافر إلى إسبانيا فى إحدي محطات التجهيزات لبطولة طوكيو 2020.





وأضافت فايزة محمود خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنها عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وهي أول سيدة تنضم لهذة اللجنة فى تاريخ البرلمان.





وتابعت أول نائبة برلمانية تشارك فى الأولمبياد، أن الرياضة هى التى أوصلتها لمجلس النواب، مضيفة أن الرياضة هي التى صنعت ا سم فايزة محمود وجعلتها فى مكانتها الحالية من التفوق.





وأوضحت فايزة محمود، أنه من الصعب جدا لديها كنائبة فى مجلس النواب التوفيق والموازنة بين مشاركتها فى الرياضة ومسئوليتها فى مجلس النواب ولكن لديها مكتب سياسي تجتمع به كل أسبوع ويساعدها دائما فى اجتياز المصاعب دائما.





وأشارت إلى أن، زوجها رجل سياسي ويساعدها دائما فى جميع شئونها ودائما ما يقف بجانبها وتنبأ لها منذ بداية مشوارها السياسي بأن ستكون سيدة سياسية ناجحة ورياضية ناجحة فى المستقبل القريب وبالفعل رؤيتة تحققت.