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شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف عن مصير الأسعار حال استمرار أزمة كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، عن سبب ارتفاع أسعار الشاشات والأجهزة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن زيادة أسعار الأدوات والأجهزة يعود نتيجة توقف الحركة التجارية فى الصين على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، أن استمرار أزمة وباء كورونا ينبئ باستمرار زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن المسئولين فى الجمارك قاموا بسرعة الإفراج عن كل البضائع الموجودة، لحل أزمة نقص المعروض حيث آن آخر بضائع وصلت من الصين كانت فى نوفمبر الماضي.
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