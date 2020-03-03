AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ذعر في السعودية بعد ظهور أسراب من الخفافيش.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
ذعر وخوف تملك المواطنون في شوارع المملكة العربية السعودية، بعد أن اكتست السماء بأسراب الخفافيش بشكل مفاجئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتلك الأسراب التي تحلق في السماء، ورصد الفيديو تلك الأسراب في منطقة مستشفى الملك فهد في جازان، بحسب  ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية. 

وظهر في مقطع الفيديو المتداول هجوم الخفاففيش بأحجام كبيرة ومتوسطة تطير في السماء بشكل مخيف، فيما تسبب ذلك في حالة ذعر لكل من رأه، خاصًة لارتباط الخفافيش بفيروس كورونا. 

وأوضحت مديرية الصحة في جازان أنه تم التصدي لتلك الأسراب من الخفافيش باستخدام المبيدات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| الجراد يهاجم السعودية.. هل ينقل كورونا؟

أسراب الخفافيش تثير الذعر بين سكان مدينة أسترالية.. شاهد

مشاهد مرعبة في سماء القرن الأفريقي ترسم"أسراب الجراد"

إيه ده.. تامر أمين يعنف فريق إعداده على الهواء.. فيديو

أسراب الجراد المهلك.. سوريا تستعد لحرب من نوع جديد

تحذير للسعوديين.. لا تأكل الجراد فيه سم قاتل.. أسراب غزيرة تجتاح المنطقة الشرقية | فيديو

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تحذر من فتح المساجد لصلاة رفع الأوبئة

رد فعل مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق بعد حبس حسام حبيب

حقيقة اكتشاف حالة كورونا بمستشفى سوهاج الجامعي

قطر تتودد إلى السعودية والإمارات

مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في البطولة العربية.. واللاعبون صرفوا مستحقاتهم

حتحوت يكشف كواليس فض لاعبي الزمالك للإضراب عن التدريبات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتيب الدول الأكثر مبيعات السيارات بالشرق الأوسط .. تعرف على مركز مصر

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد

ملفتة وعلى الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها