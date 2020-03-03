ذعر في السعودية بعد ظهور أسراب من الخفافيش.. فيديو

ذعر وخوف تملك المواطنون في شوارع المملكة العربية السعودية، بعد أن اكتست السماء بأسراب الخفافيش بشكل مفاجئ.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتلك الأسراب التي تحلق في السماء، ورصد الفيديو تلك الأسراب في منطقة مستشفى الملك فهد في جازان، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وظهر في مقطع الفيديو المتداول هجوم الخفاففيش بأحجام كبيرة ومتوسطة تطير في السماء بشكل مخيف، فيما تسبب ذلك في حالة ذعر لكل من رأه، خاصًة لارتباط الخفافيش بفيروس كورونا.





وأوضحت مديرية الصحة في جازان أنه تم التصدي لتلك الأسراب من الخفافيش باستخدام المبيدات.



