400 أهلاوي.. صن داونز يفتح المدرجات لجماهيره أمام الأهلي

قال شريف عيسى، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، إن النادي الأهلي له شعبية جارفة في جنوب إفريقيا.
وتابع شريف عيسى في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك شعبية كبيرة للنادي الأهلي في جنوب إفريقيا وأتوقع أن تكون أعداد جماهير الأهلي قليلة بسبب صعوبة السفر واتوقع حضور 400 مشجع، على عكس صن داونز الذي سيفتح المدرجات لجماهيره في الملعب الذي يتسع 25 ألف مشجع.
وأوضح : "ملعب تدريبات الأهلي يبعد عن فندق الإقامة 7 دقائق، بينما يبعد ملعب اللقاء 20 دقيقة".
وفاز الأهلي على صن داونز بثنائية نظيفة ، السبت الماضي في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، ويلتقي الفريقان السبت المقبل في الاياب.