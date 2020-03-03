400 أهلاوي.. صن داونز يفتح المدرجات لجماهيره أمام الأهلي

قال شريف عيسى، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، إن النادي الأهلي له شعبية جارفة في جنوب إفريقيا.





وتابع شريف عيسى في جنوب إفريقيا وأتوقع أن تكون أعداد جماهير الأهلي قليلة بسبب صعوبة السفر واتوقع حضور 400 مشجع، على عكس صن داونز الذي سيفتح المدرجات لجماهيره في الملعب الذي يتسع 25 ألف مشجع. في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك شعبية كبيرة للنادي الأهلي





وأوضح : "ملعب تدريبات الأهلي يبعد عن فندق الإقامة 7 دقائق، بينما يبعد ملعب اللقاء 20 دقيقة".



