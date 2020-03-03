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حوادث

مهندس يعتدي على طبيبة بالمستشفى الجامعي في بني سويف

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:18 ص
طبيب
طبيب
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محمد عبد الحليم
فوجئت طبيبة بمستشفى بني سويف الجامعي باعتداء أحد الأشخاص عليها بالضرب، دون إحداث إصابة بها، على خلفية رفضها اعتماد شهادة مقدمة منه تفيد إصابته بكهرباء على المخ على غير الحقيقة، وقيامه بتمزيق الشهادة عقب ذلك.

وتلقى مأمور قسم شرطة بني سويف، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف الجامعي بوقوع بمشاجرة- دون إصابات- بين شخص وأحد الأطباء بقسم المخ والأعصاب بالمستشفى، حيث إنتقل مأمور وضباط قسم بني سويف.

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وتبين حدوث المشاجرة بين كل من : طرف أول الطبيبة " د . ج . ع " 28 عام، طبيبة بقسم الفسيولوجي بالمستشفى، وطرف ثاني : " ن . ع . ش" 32 عام، مهندس معماري حر، مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة.

وبسؤال الطبية قررت تعدي أحد الأشخاص عليها بالضرب دون إصابات، لرفضها اعتماد شهادة مقدمه منه تفيد إصابته بكهرباء على المخ على غير الحقيقة، وقيامه بتمزيق تلك الشهادة عقب ذلك.

وبسؤال أحد شهود الواقعة ويدعى " ش . س . أ " 53 عاما، فرد أمن إداري بالمستشفى، مقيم قرية دموشيا بمركز بني سويف، أيد مضمون أقوال الطبيبة بطلب المهندس اعتماد شهادة طبية على غير الحقيقة تفيد إصابته بكهرباء على المخ.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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