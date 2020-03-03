محافظ بنى سويف: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة 8 مارس

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيل وزارة الصحة،الاستعدادت الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني،والتي تنفذها مديرية الصحة"بالمجان"،في الفترة من 8 إلى 26 مارس الجاري،لتطعيم الأطفال "المصريين وغير المصريين" في المرحلة السنية من9 أشهر وحتى 6 سنوات بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

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وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية للتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،مؤكدا أهمية قيام مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطبة يوم الجمعة المقبل 6 مارس، بالإضافة قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس الآحد يومي 1 و8 مارس.

وطالب الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المحافظة .

من جهته، أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،أن الحملة مناعية وتهدف إلى الحفاظ على مصر منخفضة في نسب الإصابة بمرض الحصبة والحصبة الألماني،وسيقوم بالتطعيم فرق مدربة تدريبا جيدا ،حيث تتواجد فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية،بالإضافة إلى فرق متحركة لتغطية كافة أنحاء المحافظة .