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حوادث

دفن نائب مأمور بعد مصرعه في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:17 ص
محمد عبد الحليم
صرحت نيابة بني سويف، بدفن جثة نائب مأمور مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، لقي مصرعه، إثر حادث سير، وقع، أمس الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي، بنطاق محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه حالة وفاة لشاب في العقد الرابع من العمر، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

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وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة رائد شرطة "حسن هاشم عبدالباقي" 37 سنة، نائب مأمور مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، إثر انقلاب سيارته  الملاكي، وتحمل لوحات رقم (ط ط هـ 759) وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

واتخذت الاجرءات القانونية والإدارية، وإستصدار تصريح الدفن.
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