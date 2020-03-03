سياسي ألماني: أردوغان لن ينجح في الضغط على الأوروبيين بورقة اللاجئين

قال نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، حسين خضر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن ينجح في الضغط على الدول الأوروبية عبر استخدامه لـ"ورقة اللأجئين" مشيرا إلى أن الإدارة التركية تمر بأزمة كبيرة وتحاول استخدام كل الكروت المتاحة ومنها كارت الضغط باللاجئين السوريين للحصول على المساعدات من الاتحاد الأوروبي.





وأضاف "خضر" أن تهديدات أردوغان لدول الاتحاد الأوروبي، تهدف للابتزاز للحصول على مساعدات عسكرية وخاصة من أعضاء الناتو بعد الهزائم التي مر بها خلال الفترة الماضية في سوريا وليبيا، لافتا إلى أن تدخله في سوريا غير قانوني وغير مسؤول ويخل بكل الاتفاقيات التي وقعها مع الاتحاد الأوروبي.





وأوضح أن أردوغان يستخدم الخطابات الشعبوية حتى يستطيع حصد أكبر عدد من الشعبية له داخل الأراضي التركية أو العالم الإسلامي ليقدم نفسه في صور منقذ السوريين، لافتا إلى أن الدول الأوروبية دائما ما تسحب ملفات الأزمات إلى مائدة الحوار لبحث كل السبل الدبلوماسية والسياسية للحل، وفي حين عدم نجاحها يتم اتخاذ مواقف أخرى مثل إيقاف التطوير العسكري أو إيقاف التعاون الاقتصادي مع تركيا.





وأشار إلى أن أي عقوبات سيطلقها الاتحاد الأوروبي لن تضر "أردوغان" بقدر ضررها على المواطن التركي الذي يعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أنه منذ شهر يناير 2019 وحتى الآن، تقدم عدد كبير من حاملي الجنسية التركية، بطلبات لجوء إلى دولة ألمانيا وحصدت تركيا المرتبة الثالثة لتتفوق على طالبي اللجوء من أفغانستان وإيران.





وتابع: "بعد حصر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019، من الوارد وصول عدد حاملي الجنسية التركية إلى المرتبة الأولى في طلبات اللجوء إلى ألمانيا".