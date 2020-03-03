السلطات الأردنية تكشف حقيقة ظهور حالات كورونا جديدة

نفت السلطات الأردنية الأنباء التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة 3 مواطنين صينيين في مدينة العقبة، بفيروس كورونا المستجد.





وقالت مديرية الصحة في العقبة الأردنية إن المدينة تخلو من اي إصابة أو اشتباه، وأن المدينة تخضع لمراقبة ومتابعة من فرق المديرية على الأرض ومن فرق الهيئة البحرية والصحة على السفن، وأنه تم منع دخول العقبة للأشخاص القادمين إلى العقبة من دول الإصابة.





وأضافت أنها قامت منذ انتشار الفيروس في دول الإصابة بتطبيق الرقابة والتشديد على المنافذ والمعابر وأنه وبأمر مباشر من الدكتور إبراهيم المعايعة مدير عام صحة محافظة العقبة فقد تم تشكيل وتوزيع فرق الكشف الطبي على جميع المعابر الحدودية بالعقبة وفرض الرقابة الاحترازية.





ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول السبع الكبار سيتحدثون في مؤتمر هاتفي صباح اليوم الثلاثاء لتنسيق المواقف بشأن الاستجابة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.





ويأتي هذا متزامنا مع استمرار ظهور حالات جديدة من الإصابات خارج الصين ومع ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس الذي يتجاوز 3000 شخص.





وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.