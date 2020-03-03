AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السلطات الأردنية تكشف حقيقة ظهور حالات كورونا جديدة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نفت السلطات الأردنية الأنباء التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة 3 مواطنين صينيين في مدينة العقبة، بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت مديرية الصحة في العقبة الأردنية إن المدينة تخلو من اي إصابة أو اشتباه، وأن المدينة تخضع لمراقبة ومتابعة من فرق المديرية على الأرض ومن فرق الهيئة البحرية والصحة على السفن، وأنه تم منع دخول العقبة للأشخاص القادمين إلى العقبة من دول الإصابة.

وأضافت أنها قامت منذ انتشار الفيروس في دول الإصابة بتطبيق الرقابة والتشديد على المنافذ والمعابر وأنه وبأمر مباشر من الدكتور إبراهيم المعايعة مدير عام صحة محافظة العقبة فقد تم تشكيل وتوزيع فرق الكشف الطبي على جميع المعابر الحدودية بالعقبة وفرض الرقابة الاحترازية.

ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول السبع الكبار سيتحدثون في مؤتمر هاتفي صباح اليوم الثلاثاء لتنسيق المواقف بشأن الاستجابة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

ويأتي هذا متزامنا مع استمرار ظهور حالات جديدة من الإصابات خارج الصين ومع ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس الذي يتجاوز 3000 شخص.

وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

فيروس كورونا .. منظمة الصحة العالمية: لا إصابات مؤكدة في أفريقيا

فيروس كورونا .. اجتماع جديد لـ منظمة الصحة العالمية

كورونا يثير ذعر العالم.. لماذا تخلو السعودية من الفيروس الغامض.. هل تدمر على أبواب المملكة ؟ | تفاصيل

كورونا يحصد أرواح أكثر من 800 شخص.. وفيات الفيروس القاتل تتجاوز ضحايا سارس

كورونا يغزو أراضي جديدة في الشرق الأوسط.. إيران تنقل العدوى إلى لبنان والعراق يترقب.. وإسرائيل تسجل الحالة الأولى

ترشيحاتنا

قبل مباراة صن داونز.. طلب لـ وليد سليمان من الجماهير.. شاهد

أخبار الفن.. حبس حسام حبيب عاما بتهمة الشروع فى قتل.. قرار جديد من هاني شاكر بشأن مطربى المهرجانات.. وياسمين صبري تثير الجدل

بعد حادثة معجب بـ ليلى علوي .. نجمات وقعن فريسة للتحرش

بعد وصول الفيروس المتوحش إلى تونس.. حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والترجي بسبب كورونا

بسبب كورونا.. تهديد قوي لمباراة الزمالك والترجي التونسي بأبطال أفريقيا

منتخب مصر يحسم الجدل حول مشاركة كهربا في معسكر مارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها في الجيم

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور