المصور الصغير.. ورشة عمل بقصر ثقافة أسوان

نظم فرع ثقافة أسوان ورشة عمل بعنوان "المصور الصغير" للمدرب الفنان المصور مجدى ماهر الشاذلى، في قصر ثقافة العقاد والتى استمرت لمدة أسبوع، بهدف غرس الانتماء والولاء في نفوس النشء ببلدهم الجميلة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواطن الجمال للتراث الثقافى المعمارى والمناظر الطبيعية التى تتميز بها محافظة أسوان .
وتضمنت الورشة "أساسيات التصوير الفوتوغرافى"، و"مناظر التراث المعماري" حيث قام بالتدريب والتصوير بالسوق السياحى، ومنزل الكاتب عباس محمود العقاد وحديقة فريال، وتم إقامة ورشة لتقييم واختيار الصور التى ستشارك بالمعرض الختامى للورشة.
وفى ختام الورشة أقيم معرض نتاج ورشة العمل، بجانب عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة أحمد موسى، تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى "الموضات، غنى يا سمسمية، بهية، الأماكن، يا هوا، حب"، أعقب ذلك توزيع شهادات التقدير ، وكانت نتيجة لجنة التحكيم فوز مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين "مركز أول"، ومدرسة عبد الحميد عبد الغفور الإعدادية بنات "مركز ثانى - ثالث - رابع"، وحصلت مدرسة المواساة الإعدادية بنين "مركز خامس- ولقب المصور الأكثر تميزا"، وقد حصل خمسة أطفال على المراكز الخمسة الأولى، وذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة أسوان.