المصور الصغير.. ورشة عمل بقصر ثقافة أسوان

نظم فرع ثقافة أسوان ورشة عمل بعنوان "المصور الصغير" للمدرب الفنان المصور مجدى ماهر الشاذلى، في قصر ثقافة العقاد والتى استمرت لمدة أسبوع، بهدف غرس الانتماء والولاء في نفوس النشء ببلدهم الجميلة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواطن الجمال للتراث الثقافى المعمارى والمناظر الطبيعية التى تتميز بها محافظة أسوان .





وتضمنت الورشة "أساسيات التصوير الفوتوغرافى"، و"مناظر التراث المعماري" حيث قام بالتدريب والتصوير بالسوق السياحى، ومنزل الكاتب عباس محمود العقاد وحديقة فريال، وتم إقامة ورشة لتقييم واختيار الصور التى ستشارك بالمعرض الختامى للورشة.



