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تعليم

اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي البيئي الرابع لجامعة بنى سويف

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:18 ص
فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر الدولي البيئي الرابع لجامعة بنى سويف
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محمد عبد الحليم
تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي البيئي الرابع لجامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، ولمدة 48 ساعة، تحت عنوان "مخاطر التلوث البيئى فى الدول النامية"، برعاية أ. د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وا. د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وإشراف أ. د. بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وصرح أ. د. منصور حسن، بأن المؤتمر يأتى فى ضوء خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ويشهد حضور ممثلى العديد من الهيئات الدولية كالاتحاد العربى للتنمية المستدامة وجامعة الدول العربية ووزارة البيئة واللجنة الوطنية للسميات وأضاف ان المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والعلوم البيئية وزيادة الوعى بالتحديات البيئية التى تواجه صحة ا لانسان بالدول النامية.

وأوضح ا. د. بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أنه سيتم انعقاد جلسة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ. د. محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات  على هامش المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن محاور مختلفة منها التلوث البيئى وإدارة المخاطر المائية والطاقة المتجددة والكيمياء الخضراء وجودة المياه وإدارة الصرف كما يتضمن تأثيرات التلوث البيئى على سلامة الغذاء والمخاطر البيئية المترتبة على التغيرات المناخية.
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