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فن

بإطلالة ملائكية.. نرمين ماهر تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:14 ص
نرمين ماهر
نرمين ماهر
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة نرمين ماهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نرمين ماهر بإطلالة جذابه بارتدائها تي شيرت باللون الأسود ونسقت معه بنطلون وكوتش رياضي، واعتمدت على وضع ميكب خفيف على وجهها مع مناسب لبشرتها.

ولم تتكلف نرمين ماهر بوضع الإكسسوارات المكلفة واعتمدت على مظهرها الجذاب مع أحمر الشفاه الذي يبرز أنوثتها.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف
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