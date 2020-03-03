كواليس خناقته مع حسام حسن.. أحمد الكاس: لا أمانع العمل في الزمالك بشرط

كشف أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي سابقا، كواليس خناقته مع حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك سابقا، خلال أحد لقاءات مباريات القمة.





وقال الكاس في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنت لاعبا في الزمالك وحسام حسن كان لاعبا في الأهلي، ونشبت بينا خناقة في الملعب لكن لم نشعر بها أحد حتى لا تتفاقم الأزمة، وكان جائز أن يستغل كل منا جماهيرته للهجوم على الآخر، لكن هذا لم يحدث، لأننا أصدقاء خارج الملعب.



