عروس تغضب من حماتها في حفل زفافها لسبب غريب

يوم الزفاف هو اليوم المنتظر بالنسبة لكثير من الفتيات، لذلك عندما تقرر واحدة من الضيوف أن ترتدي ثوبًا أبيض ينافس العروس، يعتبر أمرا غير مقبول فهو تخطي لأعراف وأصول حفلات الزفاف، فما بالك إذا كانت والدة العريس هي من أقدمت على هذه الخطوة.





ونشرت إحدى الفتيات، عبر مجموعة خاصة على الفيسبوك، منشورا تروي فيه عن شعورها السيء حيال والدة زوجها، التي قررت أن ترتدي فستانا قريب في الشبه لفستانها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وقالت العروس في المنشور التي قامت بوضعه على المجموعة الخاصة بمشكلات الزفاف:" شعرت بالصدمة عندما علمت وشاهدت الفستان التي ارتدته والدة زوجي، في حفل زفافي".





فستان باللون العاجي ويبلغ طوله حد الركبة، كان سببًا في أزمة بين العروس الجديد وحماتها: "تناقشت معها حتى تغير الفستان؛ ولكنها لم تستمع إليّ، وأشعر بالاستياء تجاه فعلها، لأنها أخذت من الأضواء المفترض أن أحظى بها كأي عروس".