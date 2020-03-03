بعد تحرشه بابنته.. صدور مذكرات مخرج أمريكي في هذا الموعد

بعد شائعات منع صدور الكتاب الخاص بالمخرج الأمريكي "وودي آلن" وعدم التصديق بصدوره في هذا التوقيت تحديدًا؛ بعد الادعاءات الخاصة بجرائمه الجنسية، سيصدر الكتاب الشهر المقبل.





وأعلنت دار النشر Grand Central Publishing ، وهي فرع من مجموعة Hachette Book Group ،أن الكتاب الذي يسمى 'Apropos of Nothing ، سيتم إصداره في 7 أبريل، بحسب ما نشرت صحيفة "أسوشيتد برس".





وأوضحت دار النشر "أن الكتاب هو سرد شامل لحياته ، الشخصية والمهنية على حد سواء ، ويصف عمله في الأفلام والمسرح والتلفزيون والنوادي الليلية والمطبوعات"، كما تسلط مذكراته خلال الكتاب، الضوء على " وودي آلن" وعلاقاته مع العائلة والأصدقاء ومحبى حياته.





وسيتم إصدار 'Apropos of Nothing' في كندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ثم سيتم إصدار المذكرات في جميع أنحاء العالم.





"وودي آلن" البالغ من العمر 84 عامًا هو مخرج سينمائي حاصل على جائزة الأوسكار ، ومن أعماله 'آني هول' و 'الوردة الأرجواني في القاهرة' ، وهو من بين الكوميديين الأكثر نفوذًا في عصره.





ادعاءات ابنته ديلان فارو بأنه تحرش بها وهي طفلة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، أفسدت مهنته السينمائية في استوديوهات أمازون الأمريكية، وقال العديد من الممثلين إنهم لن يعملوا معه.





وأنكر آلن ارتكاب أي مخالفات ، ولم توجه إليه أية تهمة بعد تحقيقين منفصلين في التسعينيات، لكن مزاعم ديلان حظيت باهتمام جديد في عصر #MeToo، حيث شاركت قصتها على الهاشتاج العالمي.