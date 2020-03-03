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رياضة

العناية الإلهية تنقذ الحكم الدولي من حادث مروع..شاهد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:16 ص
الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود البنا
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ريهام بكير

أنقذت العناية الإلهية، الحكم الدولي محمود البنا ، من الموت ، الذي تعرض لحادث مروع في الساعات الماضية ، تسبب في تحطيم سيارته ، فيما خرج من الحادث بدون إصابات بالغة.


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ونشر الحكم محمود رضا ، صور السيارة ، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب عليها :  "اللهم لك الحمد والشكر ولا راد لقضاء الله ..ألف مليون سلامة على صديقي وحبيبي محمود البنا والحمد لله ان ربنا نجاك وطلعت منها على خير وفداك الف عربية.. وتذكر أنه إن أحب الله عبدًا إبتلاه ".


واختتم كلماته بالدعاء لصديقه : ربنا يعوض عليك يا صاحبي والحمد لله على كل حال.

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