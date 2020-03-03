في عيد ميلاد سهير رمزي.. بين أمير وفنان مشهور تعرف على عدد زيجاتها

تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزي بعيد ميلادها الـ 74، والتي ولدت بمحافظة بورسعيد في 3 مارس عام 1946، حيث نشأت في بيئة فنية فوالدتها هي الفنانة درية أحمد والتي كانت لتلك النشأة دور كبير في عشقها للفن وحبها للوقوف أمام الكاميرا وهي ما زالت طفلة صغيرة.

تزوجت سهير عشر مرات، وكان أول أزواجها الفنان إبراهيم خان الذي عاش معها عامًا رغم أن والدتها الفنانة درية أحمد نفت ذلك بشدة، كما تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات وظل معها لعام وانفصلت عنه، لتتزوج سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي، ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا بعد طلاقه من نجوى فؤاد، وقد عاشت معه خمسة أشهر فقط.





كما تزوجت أيضًا الملحن حلمي بكر الذي منحها العصمة لتضمن حقوقها، لكنها لم تستمر معه طويلًا حيث كان السبب وراء طلاقهما تمسكها بعملها في مجال التمثيل بعد زواج استمر لأربع سنوات، وتزوجت بعده الممثل محمود قابيل وبعد انفصالها عنه، وتزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، وعادت بعدها للارتباط بسيد متولي رئيس النادي المصري البورسعيدي ولكنها لم تستمر معه طويلًا.





كما تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن زوجته وأم ابنه سمية الألفي ثم اعتزلت الفن، وأعلنت مرة خطبتها للفنان عمر الشريف ولم تتزوجه، ثم خطبتها لنقيب السينمائيين يوسف شعبان لكنها لم تتزوجه وأخيرا قررت الفنانة سهير رمزى العودة الى الساحة الفنية حيث قدمت مسلسل "قلب حبيبة".