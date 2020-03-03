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منوعات

العشاء الأخير.. الملكة إليزابيث توجه رسالة للأمير هاري

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ذهبت الأجواء الملبدة بالغيوم في العائلة البريطانية المالكة، فقد أخبرت الملكة إليزابيث الأمير هاري أنه سيتم الترحيب به هو وميجان بالعودة للعائلة الملكية في المستقبل، في حالة إذا لم يستفيدوا من وضعهم.

وعقد الأمير هاري اجتماعًا لمدة 4 ساعات مع الملكة في قلعة وندسور خلال العشاء، في محاولة لتهدئة الأوضاع قبل أن يتخلى عن الواجبات الملكية في نهاية الشهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور"البريطانية.

وقالت الملكة إليزابيث لحفيدها- في حديثهم القلبي-: "أنت محبوب جدًا وستكون دائمًا موضع ترحيب".

وأوضح أحد المساعدين بالعائلة المالكة أن هذا هو الوقت المثالي للدردشة قبل أن يعود هاري إلى كندا مع ميجان للم الشمل مع الطفل أرشي.

وأضاف:"كان لدى الملكة الكثير للتحدث إلى هاري بشأنه، وكان هذا هو الوقت المثالي لكلاهما للحديث بصراحة"، فبعد أسابيع قليلة مرهقة ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها هاري والملكة منذ إعلان الزوجين أنهما سيتخليان عن الواجبات الملكية.

وقال إن الملكة كانت منزعجة للغاية من أن هاري وميجان سيستقيلان من واجباتهما ويبعدا بحياتهما عن العائلة المالكة.

 وفي وقت سابق تم إخبار هاري وميجان أنهما لا يستطيعان استخدام علامتهما التجارية الخاصة بساسكس رويال عندما يبدآن حياتهما الجديدة ، لكن في بيان شائك قالوا إنه لا يوجد أي قيود قانونية على القيام بذلك في الخارج.
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